Baota Industry Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baota Industry zeigt an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 71,01 und somit einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was als "Neutral" eingestuft wird, da es weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation anzeigt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Baota Industry in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für die Baota Industry gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Baota Industry im letzten Jahr eine Rendite von -29,41 Prozent erzielt, was 29,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 0,08 Prozent, und die Baota Industry liegt aktuell 29,49 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht ist die Baota Industry mit einem Kurs von 4,71 CNH derzeit -6,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, wodurch sie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,21 Prozent beläuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie führt.