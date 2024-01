Baota Industry Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Baota Industry liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von -29,41 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,13 Prozent liegt Baota Industry mit 30,54 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baota Industry eingestellt waren. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Baota Industry daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI für Baota Industry liegt bei 36,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 48,77 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Baota Industry mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.