Mit Baosheng Science and Innovation wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung und Diskussionen in Bezug auf die Baosheng Science And Innovation-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität. Die Anleger haben die Aktie weniger diskutiert als zuvor und sie ist aus dem Fokus gerückt. Daher erhält die Baosheng Science And Innovation-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 4,98 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,74 CNH, was einem Unterschied von -4,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,04 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,95 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten die Baosheng Science And Innovation-Aktie in den letzten zwei Wochen als besonders positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 9 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Baosheng Science And Innovation-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,02 Prozent. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +0,09 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 0,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.