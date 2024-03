Baosheng Media Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Baosheng Media gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Baosheng Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,325 USD weicht somit um -35,81 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,56 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt bei Baosheng Media einen Wert von 84,97 an, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen ein überwiegend positives Bild in den letzten Tagen. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als überwiegend neutral eingestuft. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Baosheng Media daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Baosheng Media, mit einer neutralen Stimmung bei den Anlegern, aber eher schlechten Signalen bei der technischen Analyse.