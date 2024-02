Baosheng Media Holdings Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Baosheng Media-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,57 USD und dem aktuellen Kurs (4,63 USD) ergibt eine Abweichung von -16,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des GD50 (3,75 USD) um 23,47 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um die Baosheng Media-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Baosheng Media in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Baosheng Media-Aktie beträgt aktuell 24, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine abweichende Bewertung der Aktie mit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Baosheng Media damit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.