Baosheng Media Holdings Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Bei Baosheng Media wurde der 7-Tage-RSI auf 50,45 Punkte eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 54,92, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Baosheng Media bei 5,64 USD liegt, während der Aktienkurs bei 3,6 USD um -36,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,06 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -11,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Baosheng Media daher ein Rating von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, wodurch die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Bei der Analyse des Anleger-Sentiments in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen an fünf Tagen vor allem positiv über Baosheng Media diskutiert wurde, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Baosheng Media auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.