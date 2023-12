Baosheng Media Holdings Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Baosheng Media-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 5,69 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,32 USD wies einen Unterschied von -24,08 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,24 USD, was einer ähnlichen Höhe (+1,89 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baosheng Media-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 52,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,66 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Baosheng Media beschäftigt hat.

Die langfristige Stimmungsbildanalyse zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment, während das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung für die Baosheng Media-Aktie zeigt.