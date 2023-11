Baoshan Iron, Steel Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Baoshan Iron & Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 20,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -5,52 Prozent, wobei Baoshan Iron & Steel aktuell 20,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Baoshan Iron & Steel. In den letzten Tagen waren zehn Tage positiv und nur ein Tag negativ, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Baoshan Iron & Steel liegt bei 51,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 55,97 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird Baoshan Iron & Steel in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.