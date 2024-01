Baoshan Iron, Steel Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Baoshan Iron & Steel hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten. Der Aktienkurs liegt 1,96 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und 2,91 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Baoshan Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 16,3 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors schnitt das Unternehmen um 16,3 Prozent besser ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baoshan Iron & Steel zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (48) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (56,3) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild liegt die Baoshan Iron & Steel gut im Trend. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein neutrales Rating für die Baoshan Iron & Steel Aktie, während die Branchenvergleiche und der Sentiment-Index zu einer positiven Bewertung führen.