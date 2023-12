Baoshan Iron, Steel Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

In den letzten 200 Handelstagen verzeichnet die Baoshan Iron & Steel-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 6,23 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,06 CNH, was einem Unterschied von -2,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (6,13 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-1,14 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Baoshan Iron & Steel-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Baoshan Iron & Steel daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Baoshan Iron & Steel diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zehn Tagen die negativen Themen im Vordergrund standen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Baoshan Iron & Steel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Baoshan Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +23 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 23 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Baoshan Iron & Steel in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.