Baoshan Iron, Steel Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Baoshan Iron & Steel hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 6,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +27,18 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Die Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Laut Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Baoshan Iron & Steel abgegeben. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Baoshan Iron & Steel aktuell mit einem Wert von 73,08 im Relative Strength-Index als überkauft gilt, was auf ein negatives Signal hindeutet. Die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet zeigt jedoch, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine "Schlecht" Einstufung.

Betrachtet man den Kurs von 6,49 CNH, liegt die Baoshan Iron & Steel aktuell mit +2,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,7 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut" Einschätzung für die Aktie.