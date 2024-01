Baoji Titanium Industry Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Baoji Titanium Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 33,65 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 31,96 CNH um -5,02 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 32,47 CNH, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Baoji Titanium Industry-Aktie.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 1,42 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent (Branche: Metalle und Bergbau). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den sozialen Medien wurde Baoji Titanium Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Auf der fundamentalen Basis weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,71 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus neutralen und positiven Bewertungen in verschiedenen Bereichen, die die Gesamtbewertung der Baoji Titanium Industry-Aktie beeinflussen.