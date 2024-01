Baoji Titanium Industry Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoji Titanium Industry liegt bei einem Wert von 23 und damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Baoji Titanium Industry daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der darauf hinweist, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Baoji Titanium Industry beträgt 62,94 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,41 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt wird Baoji Titanium Industry in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Baoji Titanium Industry festgestellt werden, weshalb die Aktie hier ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Baoji Titanium Industry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche von -7,19 Prozent und dem "Materialien"-Sektor von ebenfalls -7,19 Prozent gezeigt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.