Baoding Tianwei Baobian Electric Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Baoding Tianwei Baobian Electric mit einem RSI-Wert von 25 als überverkauft eingestuft, was auf ein gutes Signal hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 417,11 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, davon 0 Gut- und 7 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,92 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,88 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Baoding Tianwei Baobian Electric-Aktie, wobei fundamentale und technische Analyse zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.