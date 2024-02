Baoding Tianwei Baobian Electric Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Baoding Tianwei Baobian Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,96 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -20,64 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit 1,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Baoding Tianwei Baobian Electric nur wenig Aktivität in der Kommunikation. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine negative Einschätzung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt derzeit 417, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Baoding Tianwei Baobian Electric derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 1,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,66 %).