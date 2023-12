Baoding Tianwei Baobian Electric Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Wir betrachten Baoding Tianwei Baobian Electric anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, welcher bei 48,72 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,79 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Baoding Tianwei Baobian Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,79 Prozent erzielt, was 3,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,92 Prozent, wobei Baoding Tianwei Baobian Electric aktuell 2,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.