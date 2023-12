Baoding Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Baoding eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Baoding daher eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Baoding in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,92 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,13 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +7,21 Prozent für Baoding entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent im letzten Jahr, und Baoding lag 7,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Baoding-Aktie mit 14,81 CNH um -14,39 Prozent vom GD200 (17,3 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,58 CNH auf, was einem Abstand von -4,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Baoding-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Baoding festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Baoding auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.