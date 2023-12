Baoding Aktie: Aufgepasst!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Baoding von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Baoding derzeit bei 14,26 CNH, was eine Distanz von -7,46 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -17,43 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baoding liegt der RSI7 aktuell bei 90,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Baoding ist weder überkauft noch -verkauft, daher wird das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für das Baoding-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Baoding-Aktie im vergangenen Jahr um 7,37 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,29 Prozent, und Baoding übertrifft diesen Wert um 7,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.