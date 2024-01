Baoding Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Baoding verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,87 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -7,3 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -5,57 Prozent für Baoding führt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent, wobei Baoding um 5,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Baoding ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Baoding eine starke Aktivität in den Diskussionen über die Aktie festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Allerdings gab es im selben Zeitraum eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Baoding bei 13,81 CNH liegt, was einer Entfernung von -19,24 Prozent vom GD200 (17,1 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,81 CNH, was einer Abweichung von -6,75 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs von Baoding als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Baoding-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 65,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,62 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.