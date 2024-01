Bao Shen Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bao Shen bei 0,063 HKD liegt, was einer Entfernung von +5 Prozent vom GD200 (0,06 HKD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,06 HKD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand ebenfalls +5 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Bao Shen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 19,02 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -44,02 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,44 Prozent, und Bao Shen lag 29,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Bao Shen-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Bao Shen liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -6,15 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 12,87, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.