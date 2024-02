Bao Shen Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Bao Shen-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Bao Shen liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Bao Shen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Bao Shen in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen derzeit nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.