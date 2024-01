Bao Shen Aktie: Es gibt was neues!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Bao Shen bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bao Shen liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Bao Shen auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Bao Shen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bao Shen mit einem Wert von 12,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 32. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.