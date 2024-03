Banyan Acquisition Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Banyan Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Aktuell weist der Pinstripes-RSI einen Wert von 28,57 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 47,66, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Pinstripes überwiegend positiv bewertet, mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was ein erwartetes Wachstum von 59,57 Prozent bedeutet, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 3,76 USD.

Die Stimmung rund um die Aktie von Pinstripes wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die Analyse ergab eine neutrale Stimmung, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Pinstripes als "Neutral" hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses, der Analysteneinschätzungen und der Stimmung rund um die Aktie.