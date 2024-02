Banyan Acquisition Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Banyan Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pinstripes-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine weniger volatile Bewertung und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Pinstripes.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive Empfehlungen für Pinstripes abgegeben, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Pinstripes liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Wachstumsrate von 110,53 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pinstripes-Aktie sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,85 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,47 USD deutlich darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pinstripes auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.