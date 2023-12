Banxa Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Banxa-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,87 CAD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,65 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von -25,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,6 CAD) hingegen über dem gleitenden Durchschnitt (+8,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Banxa-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Banxa wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Banxa war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen. Zudem dominierten in den letzten Tagen negative Themen rund um den Wert. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) zeigt, dass Banxa weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Banxa-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse, eine "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz, eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und erneut eine "Neutral"-Bewertung im Relative-Strength-Index.