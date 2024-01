Banxa Holdings Aktie: Immer langsam!

Die Banxa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,85 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,67 CAD, was einem Unterschied von -21,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,62 CAD, was über dem letzten Schlusskurs (+8,06 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Banxa-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 35, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,79 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Banxa festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert.

Das Anleger-Sentiment für die Banxa-Aktie war zuletzt überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die Banxa-Aktie.