Bantek Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bantec heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bantec überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich eine weniger starke Schwankung. Bantec ist auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bantec-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bantec aktuell 0, was eine negative Differenz von -17,62 Prozent zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik von Bantec daher als "Schlecht".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Bantec analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings waren die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral eingestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bantec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs (0,02 USD) weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt aktuell 0,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+100 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Bantec-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.