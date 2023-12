Bantek Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bantec wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,69 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert beträgt 55,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Bantec von 0,0052 USD -91,33 Prozent von GD200 (0,06 USD) entfernt ist und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 0,02 USD deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -74 Prozent beträgt.

Die Dividendenrendite von Bantec beträgt 0 Prozent, was 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild zu Bantec hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was mit einer weiteren "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Zusammenfassend erhält Bantec für diese Analysestufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.