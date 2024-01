Banque Profil de Gestion SA Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Meitu":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für One Swiss Bank heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,03 Punkten, was darauf hinweist, dass One Swiss Bank weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,51, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier von One Swiss Bank ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutigen Veränderungen in der Kommunikation über One Swiss Bank in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über One Swiss Bank wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über One Swiss Bank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch bekommt One Swiss Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass One Swiss Bank derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,62 CHF, während der Kurs der Aktie bei 2,94 CHF liegt, was einer Abweichung von +12,21 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,87 CHF, was einer Abweichung von +2,44 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Alles in allem entspricht dies dem Rating "Gut".