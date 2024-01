Banque Profil de Gestion SA Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen One Swiss Bank haben in den letzten ein bis zwei Tagen zugenommen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für One Swiss Bank beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 20 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Somit wird die Aktie als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder einen überkauften noch einen überverkauften Zustand, weshalb die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei One Swiss Bank. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der One Swiss Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +12,31 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen eine Abweichung von +2,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.