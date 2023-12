Banque Profil de Gestion SA Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von One Swiss Bank im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um One Swiss Bank beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die One Swiss Bank derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,56 CHF, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,74 CHF) um +7,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,85 CHF, was einer Abweichung von -3,86 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von One Swiss Bank zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für One Swiss Bank blieb gering, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für One Swiss Bank liegt bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der etwas längerfristige Indikator, zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält One Swiss Bank eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.