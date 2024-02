Banque Cantonale du Jura Aktie: Das ist ein Hammer

Derzeit weist die Banque Cantonale Du Jura ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was bedeutet, dass die Börse 13,51 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist eine Überbewertung von 26 Prozent im Vergleich zur Branche der Handelsbanken, deren durchschnittliches KGV bei 10 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Banque Cantonale Du Jura-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 52,27 CHF lag. Der letzte Schlusskurs von 62 CHF am Handelstag ergibt eine positive Abweichung von 18,61 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (53,49 CHF) weisen einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer ganzheitlichen "Gut"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Banque Cantonale Du Jura insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Banque Cantonale Du Jura-Aktie beträgt 3,33 Prozent, was 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Banque Cantonale Du Jura-Aktie, mit einer Überbewertung im KGV, einer positiven charttechnischen Analyse, einem neutralen Sentiment und einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche der Handelsbanken.