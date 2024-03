Banque Cantonale du Jura Aktie: So kann es weitergehen!

Die Banque Cantonale Du Jura zeigte in einer Analyse interessante Ausprägungen hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Banque Cantonale Du Jura mit einer Rendite von 8,84 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,96 Prozent. Auch hier liegt die Banque Cantonale Du Jura mit 2,88 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Banque Cantonale Du Jura ist mit einem Kurs von 61 CHF inzwischen +9,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,86 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banque Cantonale Du Jura liegt mit einem Wert von 13,15 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken", was einem Abstand von 18 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 11 entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.