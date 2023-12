Banque Cantonale du Jura Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Banque Cantonale Du Jura zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 63,51, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banque Cantonale Du Jura beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche durchschnittlich ein KGV von 10 aufweisen. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den sozialen Medien keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf Banque Cantonale Du Jura. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Banque Cantonale Du Jura derzeit -1,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und -4,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200). Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.