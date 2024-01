Banque Cantonale du Jura Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen normiert. Der RSI der Banque Cantonale Du Jura liegt bei 11,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 31,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,87 auf, was 23 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (10,5). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Banque Cantonale Du Jura in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Banque Cantonale Du Jura derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 1,48 Prozentpunkten (3,4 % gegenüber 4,87 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.