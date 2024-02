Banque Cantonale de Geneve Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Banque Cantonale De Geneve-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 221,25 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 257 CHF erzielt, was einem Unterschied von +16,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt (233,64 CHF) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +10 Prozent darüber, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Banque Cantonale De Geneve-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banque Cantonale De Geneve liegt bei 28,57 und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 27,69 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Banque Cantonale De Geneve in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Banque Cantonale De Geneve-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,04 Prozent erzielt, was 29,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 6,75 Prozent, wodurch die Aktie aktuell um 28,3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.