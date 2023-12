Banque Cantonale de Geneve Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Banque Cantonale De Geneve-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 213,6 CHF. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 220 CHF, was einem Unterschied von +3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 224,98 CHF wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, mit einer Abweichung von -2,21 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Banque Cantonale De Geneve somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Banque Cantonale De Geneve in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,01 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 24,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 83,33, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Banque Cantonale De Geneve von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.