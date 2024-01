Banque Cantonale de Geneve Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Banque Cantonale De Geneve weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent auf, was 2,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse einen Wert von 33,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Anhand des RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt einen Wert von 215,29 CHF für den letzten Schlusskurs der Banque Cantonale De Geneve-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Dieser Wert liegt in ähnlichem Niveau zum aktuellen Schlusskurs von 225 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Berechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls eine Abweichung von nur 0,22 Prozent, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft, ebenso wie die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung der Banque Cantonale De Geneve-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.