Banque Cantonale de Geneve Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Banque Cantonale De Geneve schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einem Unterschied von 2,79 Prozentpunkten (2,31 % gegenüber 5,1 %). Aufgrund dieser großen Differenz hat die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhalten.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Banque Cantonale De Geneve liegt bei 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 28,13 und ist ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, wird die Aktie von Banque Cantonale De Geneve aufgrund der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung für Banque Cantonale De Geneve hat in einem längeren Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Folglich erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,2 für die Banque Cantonale De Geneve, was 23 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 10. Daher wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.