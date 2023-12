Banque Cantonale de Geneve Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Banque Cantonale De Geneve 7, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" durchschnittlich ein KGV von 10 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Banque Cantonale De Geneve daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung bezüglich Banque Cantonale De Geneve hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Banque Cantonale De Geneve gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche weist Banque Cantonale De Geneve eine Dividendenrendite von 2,47 % auf, was 2,53 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,99 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass Banque Cantonale De Geneve derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der Relative Strength-Index (RSI) als auch der RSI25 geben ein "Neutral"-Signal, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in Bezug auf den RSI die Aktie als "Neutral" eingestuft.

