Banque Cantonale de Geneve Aktie: Wann tut sich was?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banque Cantonale De Geneve beträgt 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,5 für Handelsbanken einem Unterschied von etwa 28 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für die Banque Cantonale De Geneve liegt bei 54,55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Banque Cantonale De Geneve derzeit einen Wert von 2,47 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,86 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,39 Prozent im Vergleich zur Handelsbanken-Branche und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor hat die Banque Cantonale De Geneve eine Rendite von 27,74 Prozent erzielt, was um 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 7,11 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Banque Cantonale De Geneve mit 20,63 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.