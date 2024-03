Banque Cantonale de Geneve Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses konnte die Banque Cantonale De Geneve in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 36,51 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 7,04 Prozent, was bedeutet, dass die Banque Cantonale De Geneve eine Outperformance von +29,47 Prozent in dieser Branche erzielte. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,37 Prozent, wobei die Banque Cantonale De Geneve um 27,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Banque Cantonale De Geneve derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 4,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,6 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Banque Cantonale De Geneve derzeit bei 230,39 CHF verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 287 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 257,86 CHF, was einer aktuellen Differenz von +11,3 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Banque Cantonale De Geneve-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banque Cantonale De Geneve liegt bei 20, was für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für das Unternehmen.