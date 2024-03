Banque Cantonale Vaudoise Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen berechnet. Der RSI der Banque Cantonale Vaudoise liegt bei 37,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen rund um die Banque Cantonale Vaudoise in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Banque Cantonale Vaudoise 101,27 CHF, während der aktuelle Kurs bei 105,1 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,78 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 107,36 CHF, was einer Distanz von -2,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen deutlich positive Meinungen und Themen rund um die Banque Cantonale Vaudoise. Die Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Banque Cantonale Vaudoise sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.