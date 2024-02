Banque Cantonale Vaudoise Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Diskussionen über Banque Cantonale Vaudoise in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel gegeben. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen war positiv, während neutralere Themen angesprochen wurden.

Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Banque Cantonale Vaudoise wird bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gab es in den letzten Wochen keine signifikante Tendenz. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Berechnung des Relative Strength Index (RSI) für Banque Cantonale Vaudoise auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 99,3 CHF für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 106,9 CHF, was einer positiven Veränderung von 7,65 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Der 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 107,69 CHF, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergibt.

Zusammenfassend erhält Banque Cantonale Vaudoise in unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und insgesamt ein "Neutral"-Rating.