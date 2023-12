Banque Cantonale Vaudoise Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Anleger-Stimmung bei der Banque Cantonale Vaudoise ist in den sozialen Medien insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in letzter Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt, weshalb die Einschätzung insgesamt "Neutral" lautet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Banque Cantonale Vaudoise derzeit bei 95,15 CHF verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung, da der Aktienkurs bei 106,3 CHF lag und somit einen Abstand von +11,72 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 101,79 CHF, was einer Differenz von +4,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammen ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Banque Cantonale Vaudoise überverkauft ist, während der RSI25 bei 42,69 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Banque Cantonale Vaudoise festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Banque Cantonale Vaudoise somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Banque Cantonale Vaudoise kaufen, halten oder verkaufen?

