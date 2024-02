Banque Cantonale Vaudoise Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Banque Cantonale Vaudoise hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 105,5 CHF liegt um 6,55 Prozent über dem GD200 (99,01 CHF), was ein "Gut"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt hingegen bei 107,4 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger haben in den sozialen Medien überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen zu der Banque Cantonale Vaudoise abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der aktuellen Situation der Aktie.