Banque Cantonale Vaudoise Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Banque Cantonale Vaudoise-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Hierfür wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 96,64 CHF liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 108 CHF, was einem Unterschied von +11,75 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wird hingegen der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt, ergibt sich ein Wert von 104,05 CHF, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,8 Prozent) liegt. In diesem Fall resultiert eine "Neutral"-Bewertung der Banque Cantonale Vaudoise-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Zusätzlich wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses zu analysieren. Der RSI der Banque Cantonale Vaudoise liegt aktuell bei 53,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie bedeutet. Insgesamt wird die Banque Cantonale Vaudoise auf Basis des RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Banque Cantonale Vaudoise eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Des Weiteren wurde die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Banque Cantonale Vaudoise-Aktie über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.