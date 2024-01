Banpu Pcl Adr Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das thailändische Energieunternehmen Banpu Pcl wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 8,92 deutlich unter dem Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGVs erhält die Aktie eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Banpu Pcl mit 5,21 Prozent ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Banpu Pcl liegt bei 50, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt die Bewertung anhand der verschiedenen Kriterien eine neutrale Einstufung für die Banpu Pcl-Aktie.