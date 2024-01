Banpu Pcl Adr Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Banpu Pcl, ein Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten beiden Wochen ergab sich ein überwiegend neutrales Stimmungsbild. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Banpu Pcl mit 5,21 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 28,17 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -22,96 Prozent, die eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens seitens der Redaktion zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Banpu Pcl liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Banpu Pcl ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,92 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Dividendenpolitik und eine günstige Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien für Banpu Pcl.