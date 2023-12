Banpu Pcl Adr Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Banpu Pcl bleibt neutral, wie aktuelle Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Banpu Pcl. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banpu Pcl aktuell bei 8 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Banpu Pcl auf 5,83 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,65 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,09 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,22 USD, was einer Distanz von +8,24 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Banpu Pcl im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,21 % aus, was 23,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,23 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.